Calciomercato Milan – Sfuma Antiste: andrà in un altro club di Serie A

Janis Antiste, obiettivo di calciomercato del Milan, non giocherà per il Diavolo. Il giovane attaccante arriverà comunque in Serie A

Riccardo Varotto

Janis Antiste, giocatore in orbita Milan durante questa sessione estiva di calciomercato, arriverà in Serie A ma non in maglia rossonera. Come riportato da Gianluca Di Marzio, l'attaccante è molto vicino al Sassuolo: il club neroverde sta conducendo l'affare in collaborazione con lo Spezia. I liguri terrebbero in rosa per due stagioni il giovane attaccante, prima di girarlo al club di Giorgio Squinzi.

Ci sono da definire gli ultimi dettagli con il Tolosa, ma anche il classe 2002 sembra convinto dalla proposta italiana e a breve potrebbe sbarcare in Serie A. Durante l'ultima stagione in Ligue 2, Antiste ha collezionato 30 presenze, mettendo a segno 7 gol e fornendo 2 assist. Numeri niente male per un giocatore che deve ancora compiere 19 anni.