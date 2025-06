Calciomercato Milan, è sfida all'Inter per Leoni: ecco la situazione

Calciomercato, Milan e Inter su Leoni: chi la spunterà? — Con il giocatore che, con un'ulteriore stagione di esperienza al 'Tardini', giocherebbe titolare e maturerebbe senza il rischio di bruciarsi. Chiaro, però, che se dovesse partire un'asta di calciomercato tra Milan e Inter per Leoni, per il club emiliano sarebbe difficile dire di no. Dovrà trattarsi di offerte, ha scritto la 'rosea', sicuramente superiori a 20 milioni di euro.

L'Inter può giocarsi varie carte. L'allenatore, Cristian Chivu, ha reso Leoni titolare inamovibile nel finale della scorsa stagione. Attestato di stima particolarmente gradito dal ragazzo. Inter e Parma, poi, hanno già parlato di lui proprio nell'ambito dei negoziati per 'liberare' il tecnico romeno per i nerazzurri e in quelli per l'attaccante Ange-Yoan Bonny, altro obiettivo di mercato.

Il Milan, però, ha evidenziato il quotidiano sportivo nazionale, non si sente indietro nella corsa, anche perché Massimiliano Allegri ha già avuto modo di parlare di Leoni con Federico Cherubini, amministratore delegato della società gialloblù e suo amico di lunga data: i due erano insieme alla Juventus. E, al di là di Allegri, anche il direttore sportivo Igli Tare è convinto delle qualità del giovane centrale.

Il Diavolo vuole che diventi una colonna anche per il futuro — I rossoneri vedono in Leoni il profilo ideale per sostituire il partente Malick Thiaw. Il Milan vorrebbe prenderlo ora per trasformarlo in una colonna della squadra per molti anni in futuro. Per regalare ai tifosi un giocatore che possa rappresentare la base del Milan che verrà. Per far sì che ciò accada, però, andrà battuta la concorrenza, Inter in testa. Senza dimenticare che Leoni è stato visionato in passato anche da altre big, tra cui la Juventus.

Una mossa che potrebbe ammorbidire il Parma è quella di anticipare l’acquisto, lasciando poi il ragazzo in Emilia in prestito per un altro anno. Non è, però, un modus operandi consueto del Milan degli ultimi anni. E, soprattutto, non risolverebbe le problematiche nel reparto arretrato della squadra di Allegri.