Calciomercato Milan – Setti: “Zaccagni, parliamo col Napoli”

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Tra i giocatori che più si stanno mettendo in mostra c’è sicuramente Mattia Zaccagni, fantasista classe 1995 dell’Hellas Verona. In questa stagione, finora, ha realizzato 4 gol in 17 partite, fornendo anche 6 assist vincenti. Molti club si sono mossi per lui, tra cui anche il Milan. Tuttavia, il Napoli sembra essere in netto vantaggio. Il prezzo è di 15 milioni e l’Hellas ha come vincolo quello di non cederlo a gennaio, ma solo a fine stagione. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente gialloblù Maurizio Setti ha commentato così: “Ne stiamo parlando con il Napoli. Il calciatore interessa molto agli azzurri, ma non faremo nulla fino a giugno. A gennaio non si muove da Verona”.

