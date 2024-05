CALCIOMERCATO MILAN

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Benjamin Sesko, classe 2003, attaccante sloveno di proprietà del RB Lipsia che, come noto, è un obiettivo del Milan per l'imminente sessione estiva di calciomercato. Stagione importante per il giovane centravanti, conclusa con 18 gol e 2 assist tra campionato e coppe, alla media di una rete ogni 114' di gioco.