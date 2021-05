Calciomercato Milan – Servono giocatori italiani e dal vivaio: il motivo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Tommaso Pobega rientrerà in rossonero dallo Spezia. Poi come si regoleranno i rossoneri?

Daniele Triolo

Il Milan ha deciso: in questa sessione di calciomercato non rinnoverà i contratti di Gigio ed Antonio Donnarumma, entrambi in scadenza il prossimo 30 giugno. Questa decisione, legittima, priverà, però, i rossoneri, oltre che di due portieri, anche di due calciatori importanti ai fini della composizione delle liste UEFA.

Lo ha ricordato il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. Fino all'ultima edizione dell'Europa League, Gigio Donnarumma risultava inserito in 'Lista B'. Ovvero come calciatore Under 21 cresciuto nel vivaio del club. Un elemento, quindi, da utilizzare senza problemi in campo senza occupare spazio nella lista principale.

Nella 'Lista A', invece, figurava appunto Antonio Donnarumma (classe 1990), insieme a Matteo Gabbia, Davide Calabria, Alessio Romagnoli, Sandro Tonali e Franck Kessié. Questi occupavano gli slot riservati ai calciatori formati nel club rossonero (il portiere ed il terzino) o nel vivaio di altri club italiani (gli altri tre).

Nel prossimo calciomercato, dunque, il Milan dovrà ragionare anche su questo. Dovrà cercare di puntare su qualche giocatore che possa rimpolpare il novero di calciatori di formazione italiana. Questo è uno dei motivi che porterà il Milan a valutare se trattenere in rosa Mattia Caldara, che potrebbe diventare fondamentale per poter utilizzare tutti i 25 spazi della lista.

Questo è uno dei motivi per cui Tommaso Pobega, centrocampista di proprietà del Milan reduce da un'ottima stagione in prestito allo Spezia, tornerà in rossonero. Ci sarà, poi, la necessità di prendere un terzo portiere italiano, o, magari, di promuovere quello della Primavera alle spalle di Mike Maignan e Ciprian Tatarusanu.

Va ricordato, infatti, che se non si rispettano tutti i parametri UEFA, la 'Lista A' può assottigliarsi da 25 giocatori fino a 18. In 'Lista B', invece, possono andare i giocatori dai 15 ai 21 anni di età. Intanto il Milan sul calciomercato pensa a De Paul. C'è una novità importante.