Calciomercato Milan – Senesi interessa ai rossoneri | News

Calciomercato Milan: su Senesi c’è anche il Real Madrid

Dopo aver terminato da assoluto protagonista il calciomercato invernale, i rossoneri continuano a monitorare alcuni nomi in vista della finestra estiva di mercato.

Il Milan, infatti, ha puntato gli occhi su Marcos Senesi, difensore classe 1997 in forza al Feyenoord. Nonostante l’acquisto in prestito di Fikayo Tomori, Paolo Maldini vuole capire se varrà la pena investire l’importante cifra di 28 milioni di euro per il riscatto dell’ex Chelsea. Nel frattempo si guarda intorno per cercare delle valide alternative magari ad un prezzo più basso.

Senesi, però, non è finito solo sul taccuino del Milan. Stando a quanto riportato dal portale fichajes.net, anche il Real Madrid è interessato al difensore argentino.

Non una concorrente qualunque, insomma, ma anche il Milan gode di un certo prestigio. In attesa di capire come agire in vista del prossimo mercato, pare che i rossoneri abbiano già pensato ad una cifra che si aggira intorno ai 25 milioni di euro da presentare al Feyenoord nel caso in cui Tomori non dovesse essere riscattato.

Ma tra le alternative non c'è solo l'ex San Lorenzo. Infatti il Milan resta vigile anche su Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina che sembrava vestire la casacca rossonera già dallo scorso mercato estivo.