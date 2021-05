Calciomercato Milan – Sempre vivo l’interesse per Lovato | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Maldini e Massara sono sempre interessati a Lovato, difensore dell'Hellas Verona

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, scrive del futuro di Matteo Lovato. E' da diverse settimane che Milan e Roma mostrano interesse per il difensore, ma attenzione anche alla Fiorentina. Se Juric dovesse finire sulla panchina viola, infatti, il centrale potrebbe seguirlo a Firenze. Lovato ha disputato una buona stagione al Bentegodi, anche se ha alternato qualche alto e basso, cosa normale per un classe 2000. Intanto il Milan ha individuato il sostituto di Romagnoli. Ecco chi è.