Calciomercato Milan – Sempre viva l’opzione che porta a Pessina

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riporta Tuttosport, è sempre viva in casa Milan la pista che porta a Matteo Pessina del Verona, ma di proprietà dell’Atalanta. Il club rossonero che, ricordiamo, riceverà il 50% della futura rivendita del centrocampista brianzolo, in virtù di accordi fissati nel 2017 al momento della sua cessione al club bergamasco, monitora la situazione del ragazzo.

Pessina, infatti, potrà essere riscattato dal Verona per una cifra tra 4 e i 5 milioni e contro riscattato dall’Atalanta nel caso in cui il club di Percassi decidesse di riportarsi a casa il centrocampista ex Monza. I rossoneri seguono con attenzione gli sviluppi.

