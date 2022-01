Calciomercato Milan – Sebastian Giovinco si propone al Milan? | News

Attraverso un post su Instagram, Sebastian Giovinco ha pubblicato una foto che lo ritrae con la maglia del Milan: segnale di mercato?

Enrico Ianuario

A Sebastian Giovinco è bastata una semplice foto pubblicata sui social per far scatenare i tifosi del Milan. 'La formica atomica', a sorpresa, ha postato su Instagram una vecchia foto che lo ritrae da bambino con addosso la maglia rossonera. Il piccolo Sebastian, nel momento dello scatto, si trovava davanti la porta di un campo da calcio di terra battuta, segno di come questo meraviglioso sport sarebbe stato parte della sua vita.

Cresciuto nelle giovanili della Juventus, Giovinco ha fatto il suo esordio con tra i grandi nella stagione 2006-2007, ovvero la sciagurata stagione bianconera vissuta in Serie B. Tre presenze, poi un trasferimento in prestito all'Empoli in Serie A. Il classe 1987 inizia a mettersi in mostra con i toscani. Concluderà la stagione totalizzando 37 presenze condite da 6 gol. Nonostante non possedesse un fisico possente, era evidente a tutti la sua qualità tecnica sopraffina. Dunque, conclusa l'esperienza empolese, torna a Torino dove resterà per altre due stagioni. Nonostante le 46 presenze, le quattro reti realizzate sono poche per un ragazzo su cui la Juve puntava molto per ritornare grande tra i grandi. Altro giro, altra corsa. Dunque si parte per la volta di Parma, e lì la musica cambierà.

Due grandi stagioni con i gialloblù con cui giocherà 70 partite e segnerà ben 23 gol. In coppia con Amauri, Giovinco formerà uno dei migliori attacchi della Serie A di quelle stagioni e finalmente il suo salto di qualità divenne realtà. Salto di qualità che gli consentì di tornare definitivamente alla Juventus, questa volta tornata grande in Italia. Sotto la guida di Antonio Conte vincerà da protagonista due campionati e due Supercoppe italiane. Lascerà i bianconeri nel gennaio del 2015 per trasferirsi al Toronto, uscendo di fatto dai radar europei e dal giro della Nazionale italiana.

Quattro stagioni in Canada - dove vive attualmente - in cui ha vinto un campionato MLS e tre coppe Nazionali del Canada (l'equivalente della Coppa Italia). Dal 2019 al 2021 parte per la volta dell'Arabia Saudita e firma per l'Al Hilal. Gli son bastate due stagioni per vincere due campionati sauditi e una Coppa del Re dei campioni. Conclusa l'esperienza, tutt'ora è un calciatore in cerca di sistemazione. A quasi 35 anni - li compierà il prossimo 26 gennaio - vuole mettersi nuovamente in gioco, e chissà se quella foto che lo ritrae con la maglia del Milan non sia una frecciatina indirizzata in via Aldo Rossi.

