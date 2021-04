Calciomercato Milan – Se Leao darà garanzie, potrà essere il vice Ibra

Il Milan ha deciso: se Leao darà garanzie da prima punta, i rossoneri potrebbero non acquistare un vice Ibrahimovic per la prossima stagione

Rafael Leao potrebbe diventare il vice Ibrahimovic per la prossima stagione. E' questa la notizia riferita da Sky Sport, secondo il quale il Milan vorrebbe puntare forte sul gioiello 'di casa' ed evitare di spendere grosse cifre per un altro centravanti. Tutto ciò dipenderà dalle sue prestazioni e dal suo rapporto con il gol. Il portoghese Under-21, infatti, dovrebbe migliorare sotto l'aspetto realizzativo. Con la maglia rossonera ha segnato solamente 13 gol in 66 presenze, troppo poco per un ragazzo dal talento cristallino come lui. Se non dovesse dare le garanzie che la società vorrebbe ricevere, allora si opererà sul mercato. In quel caso Leao diventerebbe a tutti gli effetti un esterno sinistro o una seconda punta. Riguardo i nomi sondati da Maldini, spiccano quelli di Vlahovic e Scamacca. Su quest'ultimo era stato già fatto un tentativo durante l'ultima finestra invernale di mercato ma, visto l'elevato prezzo richiesto e la necessità di acquistare nel breve tempo possibile un bomber, i rossoneri acquistarono Mario Mandzukic. Domenica l'attaccante del Genoa in prestito dal Sassuolo scenderà sul prato di 'San Siro' per giocare proprio contro il Milan. Sarà l'occasione giusta per impressionare i dirigenti rossoneri? Intanto Maldini punta un talento classe 2000.