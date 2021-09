Calciomercato Milan – Scout al “Da Luz” per Benfica-Barcellona

Il Milan continua a essere attento sul calciomercato e ieri alcuni scout rossoneri hanno assistito al match tra Benfica e Barcellona.

È stata una bella partita quella di ieri tra Benfica e Barcellona in Champions League e ad assistere c'era anche il Milan con alcuni scout, per trovare elementi interessanti sul calciomercato. I rossoneri però non erano gli unici presenti. C'erano infatti anche Juventus e Roma, oltre ad altri 32 club allo Stadio Da Luz di Lisbona, come rivela il The Independent. Tra i club accreditati, tutti i top europei. Il match è stato vinto 3-0 dai portoghesi e sotto la lente d'ingrandimento dei talent scout del Milan per il calciomercato c'era uno degli autori dei gol. Insomma, sensazioni positive sono emerse, per ora solo contatti e chiacchiericcio. Presto, però, molto di più potrebbe succedere. Intanto Kessie è pronto a essere sostituito >>>