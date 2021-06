Calciomercato Milan – Sconto per Tonali: ecco la risposta del Brescia

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. I rossoneri chiedono una sconto per il riscatto di Tonali: ecco la risposta del Brescia

Il futuro di Sandro Tonali sarà ancora al Milan. Arrivato in rossonero la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto dal Brescia, la società rossonera ha intenzione di riscattarlo ma non alle cifre concordate quasi un anno fa. Maldini e Massara, infatti, nelle ultime settimane avrebbero chiesto uno sconto a Massimo Cellino, presidente delle 'rondinelle'. Una risposta definitiva, ad oggi, non è ancora arrivata ma qualcosa inizia a delinearsi. Stando a quanto riportato da 'bresciaoggi.it', il club bresciano avrebbe chiesto al 'Diavolo' di inserire nella trattativa il cartellino del centrocampista Marco Brescianini come contropartita. In questo modo, dunque, il Milan potrebbe riscattare Tonali a 25 milioni di euro e non più a 35. Intanto arrivano novità importanti sul futuro di Adli.