Calciomercato Milan – Schira: “Romagnoli resta ad una sola condizione”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Alessio Romagnoli, il cui contratto scadrà a giugno, sarà ancora rossonero nel 2022-2023?

Uno dei temi più spinosi, in casa Milan, in materia di calciomercato è il rinnovo del contratto di Alessio Romagnoli. Il difensore centrale, classe 1995, capitano rossonero, andrà infatti in scadenza il prossimo 30 giugno 2022 e, ad oggi, il suo accordo con il club di Via Aldo Rossi non è ancora stato rinnovato.