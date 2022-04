Calciomercato Milan – Schira: “Rebic non è più incedibile” | News

Secondo Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, Ante Rebic non sarebbe più un calciatore incedibile per il Milan

20 partite in Serie A, 2 gol e 2 assist per Rebic in questa stagione. Troppo poco per un giocatore forte e che ha almeno dieci gol sulle gambe a stagione, ma evidentemente quest'anno non va per il meglio. Il 28enne croato, da quando Pioli è approdato sulla panchina rossonera, è stato l'uomo in più del Milan, specialmente nei finali di stagione.