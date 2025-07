Calciomercato Milan, Schira: 'Pronta nuova offerta per Doué: le cifre'

Ora manca l'omologo di Estupiñán sulla fascia destra. Come è ormai noto da tempo, il preferito della dirigenza è Guela Doué . Lo Strasburgo , però, è un osso duro e (soprattutto) fa parte della galassia del Chelsea , con il quale il Milan non ha buoni rapporti nell'ultimo periodo. La cifra richiesta per lasciar partire il giocatore si avvicina ai 30 milioni.

Nonostante tali difficoltà, il Milan non si arrende. I rossoneri hanno già strappato il sì del calciatore e confidano sulla sua volontà per abbassare le pretese economiche dello Strasburgo. Nel frattempo, Tare starebbe pensando concretamente a formulare una nuova offerta.

Ecco il testo del post: "Il Milan invierà questa settimana una nuova offerta intorno ai 23-24 milioni di euro allo Strasburgo per provare ad acquistare Guela Doué , che sta spingendo per venire al Milan e ha già l'accordo sui termini del contratto".

I tifosi rossoneri si augurano che non inizi un'altra telenovela, al pari di quella per Ardon Jashari. E non sono gli unici. Anche Max Allegri si augura di avere presto il suo nuovo terzino destro e gli altri eventuali titolari per iniziare ad assemblare la squadra che si vedrà in campo contro il Bari in Coppa Italia (17 agosto) e alla prima di campionato contro la Cremonese.