Calciomercato Milan – Schira: “Anche il Palermo interessato a Plizzari”

Alessandro Plizzari potrebbe nuovamente lasciare il Milan . Complice il sempre più probabile rinnovo di Antonio Mirante , il portiere classe 2000 di fatto non rientrerebbe nel terzetto degli estremi difensori rossoneri. Possibile, dunque, una nuova esperienza in prestito.

Secondo quanto riferisce Nicolò Schira, non ci sarebbe solo il Brescia sulle sue tracce. Anche il Palermo, fresco di promozione in Serie B, ha mostrato interesse per Plizzari. Dialogo in corso tra i rosanero e il Milan per portare nel capoluogo siciliano il portiere in prestito.