Calciomercato Milan – Schira: “Otávio vicino al rinnovo con il Porto” | News

Calciomercato Milan: nulla da fare per Otávio

Otávio Monteiro, classe 1995, fantasista brasiliano del Porto e obiettivo del calciomercato estivo per il Milan, rischia di sfumare molto presto per il Diavolo. Lo ha spiegato il giornalista sportivo Nicolò Schira in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network ‘Twitter‘.

Secondo Schira, infatti, il Porto è in trattativa avanzata con Otávio per il prolungamento del contratto. Si va verso un nuovo accordo di cinque anni tra l’ex Internacional de Porto Alegre e Vitória Guimarães e la società lusitana. Ma perché Milan, ma anche Roma e Siviglia, avrebbero ‘mollato’ il numero 25 dei ‘Dragões‘?

Il perché è presto detto. Ewandro Schmidt, agente di Otávio, per muovere il suo assistito a parametro zero in estate, avrebbe chiesto una commissione di ben 5 milioni di euro. Richiesta troppo alta, dunque, ed obiettivo di mercato saltato per rossoneri, giallorossi ed andalusi. Milan, le rivelazioni di Maldini su Boban e Rangnick >>>