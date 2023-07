Calciomercato Milan – Schira: “Origi è stato offerto al Villarreal”

Divock Origi dovrebbe lasciare il Milan in questo calciomercato estivo. I rossoneri lo avrebbero offerto al Villarreal nelle ultime ore

Divock Origi, attaccante belga classe 1995, è tra quei calciatori che possono lasciare il Milan in questa sessione estiva di calciomercato. L'ex Liverpool è a tutti gli effetti un esubero in casa rossonera. Questo spiega la mancata convocazione per il Soccer Champions Tour 2023 negli Stati Uniti d'America.