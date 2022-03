Calciomercato Milan – Schira: “Ecco quanto chiede Origi di stipendio”

Divock Origi, obiettivo di calciomercato del Milan, si svincolerà gratis dal Liverpool il prossimo 1° luglio. Ingaggio alla portata del club

Daniele Triolo

Nelle ultime ore i 'rumors' di calciomercato accostano Divock Origi al Milan. L'attaccante belga, classe 1995, si svincolerà infatti a parametro zero dal Liverpool a partire dal prossimo 1° luglio e sta cercando una nuova sistemazione. Giocare in Serie A è una cosa che lo affascinerebbe ed il Diavolo sarebbe interessato a lui. Il direttore tecnico rossonero, Paolo Maldini, sarebbe rimasto ammaliato dalle sue qualità durante Milan-Liverpool 1-2 di Champions League. Gara in cui l'ex Lille e Wolfsburg ha anche segnato.

Origi, però, potrebbe essere un obiettivo non soltanto del Milan nel prossimo calciomercato estivo. Si è parlato, infatti, di un interesse dell'Inter nei suoi confronti, così come di quello del Napoli. Senza dimenticare, oltretutto, che sul centravanti (ma in grado di giocare anche punta esterna) di origine kenyote ci sono anche i fari puntati di mezza Premier League, campionato in cui milita da qualche stagione e dove ha fatto vedere di cosa è capace.

Il collega Nicolò Schira, solitamente informato sulle vicende di calciomercato del Milan e non solo, ha parlato di Origi, fornendo gli ultimi aggiornamenti in base alle notizie in suo possesso.

"Come ho detto ieri a 'Top Calcio 24', Divock Origi è pronto a lasciare il Liverpool a parametro zero in estate - ha esordito Schira -. È stato offerto a Milan ed Atalanta", ha sottolineato, aggiungendo, dunque, anche gli orobici di Gian Piero Gasperini alla nutrita schiera di contendenti per il cartellino del giocatore.

"L'attaccante belga - ha concluso poi Schira - chiede uno stipendio di 3,5-4 milioni di euro netti a stagione. Nel suo contratto con il Liverpool c'è un'opzione per estendere". Lo stipendio chiesto, quindi, è in linea con il tetto salariale imposto dal fondo Elliott Management Corporation per i giocatori del Diavolo: l'operazione potrebbe andare in porto. Vedremo nei prossimi giorni cosa succederà. Milan, i tre bomber su cui si punta per l'attacco: le ultime news di mercato >>>

