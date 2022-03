Calciomercato Milan – Schira: “Origi, ecco l’offerta rossonera”

Divock Origi è un obiettivo di calciomercato del Milan. L'attaccante belga, classe 1995, può arrivare a parametro zero la prossima estate

Ci sono dei negoziati in corso tra Paolo Maldini , Frederic Massara e l'entourage di Origi per cercare di arrivare ad una rapida conclusione della trattativa. Su Origi, infatti, ci sono anche Napoli , Atalanta e molti club della Premier League inglese. Il collega Nicolò Schira , molto bene informato sul calciomercato del Milan e non soltanto, ha parlato di Origi fornendo gli ultimi, importanti aggiornamenti sulla situazione dell'ex Lille e Wolfsburg .

"Dialoghi in corso per Divock Origi al Milan a parametro zero in estate - ha scritto Schira in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'Twitter' -. Fissato un nuovo appuntamento tra Maldini ed il suo agente nei prossimi giorni per provare a trovare un accordo".