Calciomercato Milan – Schira: “Onana si avvicina, ecco le cifre”

Il noto giornalista ed esperto di calciomercatoNicolò Schira ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa per Jean Onana al Milan. Il centrocampista del Bordeaux, classe 2000, si avvicina a grandi passi ai rossoneri. E Schira rivela le cifre in un suo tweet: "Jean Onana si sta avvicinando al Milan dal Bordeaux per 5 milioni di euro. Pronto uno stipendio di 1,2 milioni a stagione + bonus".