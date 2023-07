Calciomercato – Schira e Moretto: “Chukwueze verso il Milan, le cifre”

"Samuel Chukwueze ha trovato un accordo con il Milan per un contratto fino al 2027 da 3 milioni di euro a stagione. Il Milan è pronto a presentare un'offerta di 28 milioni di euro ( bonus inclusi ) al Villarreal per provare a trovare un accordo. L'ala nigeriana è il principale obiettivo di Stefano Pioli ", ha scritto Schira sul suo account personale del popolare social network 'Twitter'.

Anche Moretto ha usato 'Twitter' per parlare della vicenda. "Accelerata del Milan per Chukwueze. È il prescelto per il ruolo di esterno destro. Milan e Villarreal stanno negoziando e il trasferimento si può chiudere per una cifra tra i 25 e i 28 milioni di euro, bonus inclusi. Il giocatore ha già detto di sì da settimane". Milan, preso il vice Giroud >>>