Calciomercato Milan, Schira: “Magni nel mirino di un club di Serie B”

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Nicolò Schira sul suo profilo X, il giovane terzino destro Vittorio Magni , attualmente in ritiro con la prima squadra del Milan, ha ricevuto richieste dalla Serie B .

Calciomercato Milan, Juve Stabia su Magni

Il club interessato è la Juve Stabia, che punta anche su un altro talento rossonero, Diego Sia, e vorrebbe ottenere Magni in prestito. Secondo quanto riportato in esclusiva da Nicolò Schira: "La Juve Stabia è in pole position per acquistare in prestito dal Milan il giovane terzino destro Vittorio Magni (classe 2006)".