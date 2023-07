Calciomercato Milan – Schira: “Chieste informazioni per Gourna-Douath”

Lucas Gourna-Douath obiettivo di calciomercato del Milan per il centrocampo? Sembra che il Diavolo abbia sondato il RB Salisburgo per lui

Il Milan è alla ricerca di un altro centrocampista, in questa sessione estiva di calciomercato, dopo aver già acquistato Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea e Tijjani Reijnders dall'AZ Alkmaar. Il grande obiettivo dell'estate rossonera, come noto, è Yunus Musah del Valencia. Ma, per ora, il club iberico tiene duro e rifiuta le proposte rossonere, finora inferiori ai 25 milioni di euro richiesti.