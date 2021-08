Calciomercato Milan – Schira: “Fiorentina, idea Conti per la fascia destra”

Secondo Nicolò Schira, noto esperto di calciomercato, la Fiorentina sarebbe interessata ad Andrea Conti: il terzino è in uscita dal Milan

Andrea Conti è in uscita dal Milan e le mancate convocazioni negli ultimi impegni dei rossoneri sono una conferma. Secondo Nicolò Schira, la Fiorentina è alla ricerca di un terzino destro e ha preso quota il nome dell'ex Atalanta. "Con Zappacosta diretto all'Atalanta e Lirola al Marsiglia (domani visite e firma) riparte il casting terzino destro per la Fiorentina: piace sempre Daniel Munoz del Genk (extracomunitario). Proposto Stryger Larsen in uscita dall'Udinese. Piace Andrea Conti", questo il tweet dell'esperto di mercato. Fatta per Pellegri, Bakayoko ad un passo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.