Calciomercato Milan – Schira: “Attaccante, prima offerta per Daka”

"Il Milan ha aperto i dialoghi con il Leicester per Patson Daka, che vuole lasciare la squadra", ha scritto Schira in un post pubblicato sul suo account personale del popolare social network 'Twitter'. L'attaccante dello Zambia, infatti, non vuole restare a giocare nella Championship inglese, la seconda divisione, dopo la retrocessione della squadra ora affidata ad Enzo Maresca.

Il Diavolo ci prova con la formula del prestito con diritto — "La prima offerta del Milan", ha concluso Schira su Daka, "è per un prestito con diritto di riscatto". Vedremo in queste ore come si evolverà la vicenda: il mercato chiuderà alle ore 20:00. Milan, nome 'last minute' per l'attacco >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.