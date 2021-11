Calciomercato Milan – Schira: “Con Conte, Tottenham di nuovo su Kessié”

Franck Kessié potrebbe lasciare il Milan a parametro zero nel calciomercato estivo 2022. Sembra riaprirsi, per lui, la strada per gli 'Spurs'

Daniele Triolo

Franck Kessié, come noto, potrebbe lasciare il Milan a parametro zero nella prossima sessione estiva di calciomercato. Il giocatore ivoriano, infatti, andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2022 e, al momento, sembra molto lontana la possibilità che apponga la sua firma su un nuovo accordo con il club di Via Aldo Rossi.

Troppo ampia, infatti, la distanza tra l'offerta del Milan e la richiesta del suo agente, George Atangana. Il quale, in questi mesi, ha ricevuto offerte e sondaggi per il suo assistito da tanti top club in Europa, tra cui PSG (nonostante le smentite di Leonardo), Liverpool e Manchester United.

Attenzione, però, perché secondo quanto riferito dal collega Nicolò Schira sul suo account ufficiale del popolare social network 'Twitter', l'imminente firma di Antonio Conte quale manager del Tottenham al posto dell'esonerato Nuno Espirito Santo, di fatto, fa tornare in auge l'idea Spurs per Kessié. Già cercato dal club di Daniel Levy la scorsa estate.

"Con Conte al Tottenham torna d'attualità la pista Spurs per Kessié, in scadenza con il Milan - ha scritto Schira -. Ad agosto Fabio Paratici aveva incontrato l'agente del centrocampista Atangana mettendo sul piatto un quinquennale da 8 milioni di euro a stagione. Conte lo voleva già all'Inter due anni fa".