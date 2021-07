Calciomercato Milan – Schira: “Colombo-Spal quasi fatta: la formula”

Lorenzo Colombo, giovane attaccante del Milan, si trasferirà alla Spal durante questa finestra di mercato: ecco la formula del trasferimento

Il blitz di oggi pomeriggio di Giorgio Zamuner, direttore sportivo della Spal, a Casa Milan ha dato un'accelerata riguardo il trasferimento di Lorenzo Colombo nella squadra ferrarese. Secondo Nicolò Schira, giornalista e ed esperto di mercato, l'attaccante rossonero si trasferirà in prestito con diritto di riscatto. Ma c'è di più. Il Diavolo, infatti, avrà la possibilità di esercitare il diritto del contro riscatto per il centravanti classe 2002. La fumata bianca, come confermato dallo stesso Zamuner, è vicinissima. Dalot, Brandt e non solo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.