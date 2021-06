Calciomercato Milan – Schira: “Calhanoglu ha rifiutato l’Al-Duhail”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Hakan Calhanoglu avrebbe deciso di non andare a giocare in Qatar. Salgono le chance di rinnovo

Il giornalista sportivo Nicolò Schira , attraverso il suo account personale sul popolare social network 'Twitter', ha fornito un importante aggiornamento di calciomercato su Hakan Calhanoglu , trequartista turco in scadenza di contratto con il Milan .

"Hakan Calhanoglu ha ufficialmente deciso di rifiutare la ricca offerta dell'Al-Duhail: 8 milioni di euro netti fino al 2024 con 8 milioni di euro di bonus alla firma - ha scritto Schira sul numero 10 del Diavolo -. Il Milan è la sua prima scelta, come ho anticipato lunedì scorso".