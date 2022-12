Calciomercato Milan – Schira: “Un club turco interessato a Bakayoko”

L'esperto di calciomercato Nicolò Schira ha comunicato l'interesse di un club turco per Tiemoué Bakayoko, in uscita dal Milan

Fabio Barera

Se per quanto riguarda il mercato invernale in entrata non dovrebbero esserci arrivi in casa Milan, il discorso è diverso quando si parla di giocatori che potrebbero salutare. A gennaio, infatti, alcuni esuberi nella rosa del Diavolo potrebbero anche accasarsi da un'altra parte.

Tra questi nomi in uscita ci sarebbe anche Tiémoué Bakayoko. Il centrocampista francese non ha particolarmente brillato fino ad ora nella sua seconda esperienza rossonera e non dovrebbe essere riscattato a giugno. Addirittura ci potrebbe anche essere la possibilità di un suo addio anticipato, magari già nel mercato di gennaio.

Milan, Bakayoko nel mirino dell'Adana Demirspor — A riferire questa ipotesi è l'esperto di calciomercato Nicolò Schira, che attraverso il proprio profilo Twitter ha comunicato come ci sia un club turco sul mediano del Milan. L'Adana Demirspor, infatti, sembrerebbe aver messo gli occhi su Bakayoko. Rimangono comunque da chiarire ulteriori dettagli in merito, compresa la volontà del giocatore e la posizione della società rossonera. La richiesta di Pellegatti al Milan: "In attacco prendetemi lui!" >>>