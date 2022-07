Mercato Milan – Schira: “Bakayoko non rientra nei piani: c’è il Marsiglia”

Tiémoué Bakayoko non rientra nei piani del Milan per la prossima stagione: sul centrocampista si registra l'interesse dell'Olympique Marsiglia

Tiémoué Bakayoko non rientra nei piani del Milan per la prossima stagione: Olympique Marsiglia interessato. Secondo quanto riferisce Nicolò Schira sul suo profilo Twitter ufficiale " i rossoneri rescinderanno il prestito con un anno di anticipo . Il centrocampista tornerà al Chelsea per essere nuovamente ceduto: l'Olympique Marsiglia ha già mostrato interesse per lui".

Bakayoko, dunque, lascerà il Milan un anno prima rispetto a quanto concordato. In rossonero, nella stagione dello scudetto, non è mai stato protagonista. Ora per il centrocampista possibile futuro al Marsiglia, dove Bakayoko proverà a rilanciarsi dopo stagioni piuttosto difficili.