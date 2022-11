Calciomercato Milan – Schira: “Adli potrebbe partire in prestito”

Yacine Adli, che non sta trovando spazio nel Milan, potrebbe partire in prestito nel prossimo calciomercato

Il Milan dovrà affrontare l'ultima partita prima della sosta per il Mondiale. Quella contro la Fiorentina sarà una partita delicata, ma da vincere: il Napoli è a + 11 e un altro passo falso non è concesso. Dopo questa gara, il focus si sposterà sul calciomercato invernale. Molti i possibili movimenti, con Paolo Maldini e Frederic Massara che potrebbero sia cercare i profili giusti, sia vendere alcuni giocatori.

Calciomercato Milan, possibile il prestito di Adli

Uno dei calciatore che potrebbero lasciare il Milan nel prossimo calciomercato è Yacine Adli. Il centrocampista non si è inserito bene, partendo solo una volta da titolare. Per questo potrebbe giocare di più per prendere esperienza.