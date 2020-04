Calciomercato Milan – Scatto sulla fascia destra: ecco Emerson

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, fra i tanti problemi che ha da risolvere in squadra, ne ha sicuramente uno in difesa. Più nello specifico si tratta del ruolo del terzino destro.

Infatti, sia Andrea Conti che Davide Calabria, hanno molto deluso in questa stagione e quasi sicuramente in estate arriverà un nuovo calciatore in quel ruolo. Per entrambi i terzini italiani, non è scontata la loro permanenza al Milan, e visto che entrambi hanno il contratto in scadenza nel giugno 2022, la cessione per fare cassa, è un’ipotesi plausibile. Le ultimi notizie al riguardo ci dicono che solo uno dei due rimarrà al Milan anche la prossima stagione.

Sul fronte arrivi, è in corso un’accelerata che porterebbe a ​Emerson Aparecido Leite de Souza Junior, meglio noto solo come Emerson. Attualmente Emerson, in forza al Betis Siviglia, è considerato uno dei migliori interpreti nel suo ruolo di terzino destro tutta la Liga spagnola. Dalla sua per il brasiliano anche la giovane età visto che è un classe 1999. Quest’anno Emerson ha collezionato 3 gol e 5 assist in 24 partite giocate in totale. Il Barcellona, proprietaria del cartellino del giocatore, non esclude di lasciarlo ancora al Betis in prestito, di riportarlo al Camp Nou, o di cederlo per fare cassa. Il prezzo del terzino destro brasiliano si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Della bontà del giocatore si è accorto anche il CT della ‘Seleccion’ verdeoro Tite, che lo ha fatto esordire in nazionale lo scorso novembre contro la Corea Del Sud.

Insomma, Ivan Gazidis e tutta la dirigenza rossonera, sono alla ricerca del “nuovo” Theo Hernandez da portare a Milano: Emerson potrebbe essere l’uomo giusto per i rossoneri.

