Calciomercato Milan – Scatto rossonero per Lucas Vazquez | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero, secondo i media spagnoli, sarebbe vicino a Lucas Vazquez del Real Madrid

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sul calciomercato del Milan. In particolare, il quotidiano torinese, scrive del possibile interesse del club rossonero per Lucas Vazquez. Lo spagnolo, come ormai tutti sanno, è in scadenza di contratto con il Real Madrid a giugno. La stagione sta per terminare, e dunque a breve si dovrebbe decidere anche il suo futuro.

Secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo 'AS' Vazquez avrebbe rifiutato una proposta dell'Atletico Madrid. La priorità del giocatore sembrerebbe essere quella di rimanere nel Real Madrid, ma il Milan è in pole position nel caso in cui non dovesse esserci la fumata bianca con i blancos. Ricordiamo che il classe 1991 può giocare sia come terzino e sia come trequartista di destra. Vazquez prenderebbe il posto di Samu Castillejo: sull'esterno offensivo ci sono Siviglia e Espanyol. Intanto Juventus-Milan è decisiva per il futuro di due giocatori.