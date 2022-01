Calciomercato Milan – Scatto Manchester United su Álvarez: il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Julián Álvarez, stella del River Plate che piace ai rossoneri, potrebbe giocare in Premier League

Daniele Triolo

Julián Álvarez, classe 2000, attaccante del River Plate e obiettivo di calciomercato del Milan, potrebbe proseguire la sua carriera in Premier League. Più precisamente indossando la maglia del Manchester United. Lo ha rivelato, in queste ore,'Tyc Sports' in Argentina.

Il Manchester United, infatti, ha incontrato Fernando Hidalgo, procuratore della stella dei 'Millonarios', volato in Europa negli ultimi giorni del 2021 per racimolare offerte concrete per il suo assistito viste le molteplici manifestazioni di interesse nei suoi confronti.

In Italia, Álvarez piace al Milan, all'Inter ed alla Juventus. I 'Red Devils', però, potrebbero accoglierlo in squadra, al posto del partente Edinson Cavani, per costituire una coppia da sogno con Cristiano Ronaldo. A quanto sembra, in club inglese sarebbe disposto a pagare, subito, la clausola rescissoria di 20 milioni di euro inclusa nel contratto di Álvarez. Leggi qui l'intervista di fine 2021 di Paolo Maldini >>>