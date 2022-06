Calciomercato Milan – Casting fantasia, scatta Asensio: il punto

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Marco Asensio, obiettivo di del Milan, come possibile innesto del Diavolo in questa sessione estiva di trattative. I rossoneri, infatti, stanno cercando esattamente un calciatore con quelle caratteristiche: mancino, che sappia partire da destra per accentrarsi e che abbia, nei piedi, un buon quantitativo di gol ed assist.