Calciomercato Milan – Scambio Milenkovic-Paqueta: ecco cosa manca

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, in vista della prossima stagione, vuole rinforzare la propria difesa con Nikola Milenkovic, classe 1997, centrale serbo della Fiorentina che Stefano Pioli ha già allenato a Firenze e che il tecnico rossonero vorrebbe riavere alle proprie dipendenze.

La Fiorentina di Rocco Commisso valuta Milenkovic, sotto contratto con il club viola fino al 30 giugno 2022, ben 35 milioni di euro. Stessa valutazione che il Milan fa di Lucas Paqueta, anch’egli classe 1997, centrocampista offensivo brasiliano che potrebbe andare via e che tanto piace al direttore sportivo dei gigliati, Daniele Pradè.

Si può configurare, dunque, secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, uno scambio tra Milenkovic e Paqueta, con Milan e Fiorentina che risolverebbero i rispettivi problemi e centrerebbero i relativi obiettivi di mercato. Difficile che si possa concludere, nell’immediato, con un’operazione a titolo definitivo, ma è probabile che i giocatori possano essere scambiati in prestito, magari biennale, con riscatto posticipato.

Cosa manca per concludere l’affare? L’ok di Paqueta, che ha anche altre richieste in Europa ed in Sudamerica, al trasferimento in riva all’Arno. GUARDA QUI IL VIDEO UFFICIALE DELLA NUOVA PRIMA MAGLIA DEL MILAN >>>

