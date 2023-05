Calciomercato Milan – Scamacca piace: opzione prestito

Calciomercato Milan, piace Scamacca?

Sarebbero tantissimi, si legge, i giocatori che il Milan starebbe valutando. In Ligue1 i vari Openda (Lens), Balogun (Reims, di proprietà Arsenal) ed Ekitiké (Psg), ma gli sguardi non si fermerebbero lì. In Italia per esempio sarebbero in corso ragionamenti su Arnautovic del Bologna, anche se l’età (34) e il carattere, potrebbero non giocare in favore dell’austriaco. Piuttosto negli ultimi giorni sarebbe tornato d’attualità un vecchio pallino, un classe 1999 come Retegui: Gianluca Scamacca. L’altro “9” azzurro di Mancini in questa stagione si è trasferito al West Ham che ha speso 36 milioni più bonus per strapparlo al Sassuolo. La prima stagione di Scamacca in Inghilterra non è andata benissimo: solo 8 gol in 27 partite, di cui 16 da titolare. Da aprile, complice un infortunio al menisco del ginocchio destro che l’ha costretto a finire sotto i ferri a Roma, la sua annata e finita. Voci inglesi lo danno di rientro in Italia, probabilmente anche in prestito con diritto di riscatto intorno ai 20-25 milioni. Il Milan, secondo Tuttosport, sarebbe interessato a Scamacca per la prossima sessione di calciomercato. LEGGI ANCHE: Milan, comunicato ufficiale, Bennacer operato. I tempi di recupero