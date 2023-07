Calciomercato Milan – Fari su Scamacca: si tenta il sorpasso alla Roma

Il Milan è sempre attivo sul calciomercato ed ora che Ante Rebic è in uscita c'è Gianluca Scamacca come obiettivo numero uno per i rossoneri

Dario Bartolucci Lupi

Alcune telenovele durano per anni e non finiscono mai. Questo può avvenire anche nel calciomercato dove, il Milan, sembra essere tornato prepotentemente a seguire Gianluca Scamacca. Infatti, nonostante i rossoneri avessero incassato un no ad inizio luglio, ora sembra che la squadra di Pioli sia pronta all'assalto per strappare l'italiano alla concorrenza della Roma.

Calciomercato Milan, Scamacca torna ad essere un obiettivo per l'attacco — Gianluca Scamacca, come dimostrato nelle sue precedenti esperienze in Serie A con il Genoa ed il Sassuolo, è un bomber puro che attualmente è in Inghilterra in forza al West Ham dove ha segnato 8 reti in 27 partite. Un bottino un po' troppo basso per il centravanti nato a Roma.