Calciomercato Milan – Scamacca può essere rossonero: le ultime / News

Il calciomercato del Milan in attacco potrebbe non fermarsi a Giroud e proseguirebbe con Scamacca. Ecco tutte le ultime.

Sarà l'attacco il reparto che il Milan dovrà rinforzare maggiormente nel prossimo calciomercato e, secondo SportMediaset, torna di moda il nome di Gianluca Scamacca. I rossoneri stanno chiudendo per Olivier Giroud, centravanti francese del Chelsea classe 1986, che arriverà a costo zero. Potrebbe non essere l'unico rinforzo nel reparto offensivo. Il Milan vorrebbe affiancare a questi giocatori esperti anche un giovane di talento dal calciomercato e Scamacca, classe 1999 del Genoa, in prestito dal Sassuolo, potrebbe essere il profilo giusto. Sembrava che i neroverdi potessero sparare alto, contando sulle tante richieste, ma queste ultime non ci sono più: la Juventus si è defilata e quindi resta solo il Milan. I rossoneri potrebbero offrire 8 milioni per il giocatore, più bonus importanti. Una cifra però ancora troppo bassa, anche perché il 10% andrebbe al PSV Eindhoven (quindi 800mila euro in questo caso). La trattativa, però è ora fattibile. L'erede di Hakan Calhanoglu arriva dal Sassuolo? Ecco l'ultima idea del Milan