Calciomercato Milan – Scamacca, proposte quattro contropartite

Le ultime news sul calciomercato del Milan: il club rossonero pensa a Gianluca Scamacca. Si entra nella fase calda con il Sassuolo

La Gazzetta dello Sport si concentra sul calciomercato del Milan e sull'acquisto di un centravanti. In attesa di capire quale sarà il futuro di Ibrahimovic , la società potrebbe decidere di acquistare due centravanti. Non solo Divock Origi , ma anche Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo.

Non c'è ancora l'intesa definitiva, ma Origi è sempre più vicino ai rossoneri. Nelle ultime settimane il Villarreal ha fatto un'offerta importante all'attaccante, che però ha voluto mantenere la parola data a Paolo Maldini. Il belga vuole continuare a giocare in un club di prima fascia come il Milan e non andare a guadagnare di più in Spagna. A questo punto la fumata bianca dovrebbe arrivare la prossima settimana.