Calciomercato Milan – Scamacca è l’alternativa a Vlahovic | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Maldini e Massara hanno come obiettivo Dusan Vlahovic. Scamacca rappresenta l'alternativa

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra sul calciomercato del Milan. La partita contro la Juventus, in programma domenica sera, sarà fondamentale anche in chiave mercato. Andare in Champions o meno, infatti, cambia completamente le prospettive e il lavoro di Maldini e Massara, che comunque si stanno già muovendo per farsi trovare pronti.