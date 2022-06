Calciomercato Milan – 40 milioni per Berardi, De Ketelaere alternativa

Domenico Berardi rientra certamente tra i profili seguiti dal Milan per rinforzare la trequarti offensiva. Il calciatore del Sassuolo è uno degli obiettivi per questa sessione di calciomercato, ma il club neroverde continua a sparare alto. Non si scende dai 40 milioni di euro, secondo il 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Berardi piace da tempo al Milan e, in particolare a Maldini.