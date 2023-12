Calciomercato Milan – Il Diavolo ci prova per un fedelissimo di Sarri

Il Milan avrebbe deciso di provarci per un fedelissimo di Maurizio Sarri in vista delle prossime sessioni di calciomercato

Uno dei temi che si dovranno affrontare in casa Lazio nel corso dei prossimi mesi è sicuramente quello relativo ai rinnovi. Ci sono infatti alcuni giocatori molto importanti per il progetto tecnico di Maurizio Sarri che sono in scadenza di contratto con il club biancoceleste. E tra questi spiccano senza ombra di dubbio Luis Alberto e Felipe Anderson .

Per quanto riguarda quest'ultimo, il suo agente negli ultimi tempi ha rassicurato la Lazio a cui ha sempre dato la priorità. È altrettanto vero, però, che sul fronte rinnovo non si sarebbero avuti grandi passi in avanti e le discussioni in merito sarebbero in stallo da diverso tempo. E così facendo il club capitolino rischierebbe di perdere uno dei suoi talenti più forti al termine della stagione. Soprattutto perché alcuno club lo avrebbero messo nel mirino.