Calciomercato Milan – Sanches nel mirino, trattativa sull’ingaggio

Renato Sanches è l'obiettivo di calciomercato del Milan per rinforzare un centrocampo che perderà Franck Kessié a parametro zero

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha rivelato come il Milan, per la prossima sessione estiva di calciomercato, sia intenzionato a spendere 100 milioni di euro o poco più per rinforzare la squadra a disposizione di mister Stefano Pioli. Per il centrocampo, come noto, il Diavolo ha intenzione di prendere Renato Sanches.