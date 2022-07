Calciomercato Milan – Sanches, tentativo di gioco al rialzo di Mendes

Renato Sanches, obiettivo di calciomercato del Milan, costerebbe 10 milioni di euro al Diavolo. Sull'ingaggio, però, situazione non chiara

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola si è occupata del calciomercato del Milan e ha parlato di Renato Sanches, classe 1997, centrocampista portoghese che andrà in scadenza di contratto con il Lille il prossimo 30 giugno 2023. Il giocatore, che in carriera tra Nazionale e squadre di club ha già vinto undici titoli, tra cui quello di Campione di Francia con i 'Dogues' nel 2021, ora vuole lasciare Lille per una sfida più stimolante e per arricchire la propria bacheca di titoli.

Calciomercato Milan: Sanches, la strategia dell'agente

Il Milan lo tratta da tempo, sia con il suo club sia con il suo procuratore, Jorge Mendes. In questi mesi, però, su di lui si è inserito anche il PSG del dirigente Luis Campos e dell'allenatore Christophe Galtier, che lo hanno avuto alle loro dipendenze proprio a Lille. Per acquistare Renato Sanches in questo calciomercato estivo al Milan sarebbero sufficienti 10 milioni di euro, quale indennizzo ai francesi per rilevare il cartellino di un calciatore prossimo alla scadenza contrattuale.

Per la 'rosea', però, in questa situazione resta da aggirare un tentativo di gioco al rialzo da parte dell'agente sull'ingaggio del giocatore. Il fatto che si parli dell'opzione PSG, infatti, avrebbe fatto lievitare le richieste di Mendes per il suo assistito rispetto alla base di intesa raggiunta con il Diavolo non molto tempo fa.