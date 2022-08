Calciomercato Milan – Samu Castillejo ufficialmente iscritto dal Valencia

Qualche settimana fa il Valencia ha acquistato dal Milan sul calciomercato Samu Castillejo, spagnolo classe 1995. Il giocatore, però, era rimasto un attimo nel limbo e qualcuno temeva che l'operazione potesse non andare in porto. Infatti i Pipistrelli non erano ancora riusciti a iscriverlo alle liste per i limiti imposti dal Fair Play Finanziario del campionato spagnolo. C'era il rischio che Samu Castillejo tornasse al Milan, ma questo non avverrà.