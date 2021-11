Calciomercato Milan – Samu Castillejo richiesto da Shevchenko al Genoa

C'è anche Samu Castillejo, esterno del Milan, tra le richieste di Shevchenko, nuovo allenatore del Genoa ed ex rossonero.

Un grande ex Milan è diventato il nuovo allenatore del Genoa ed è ovviamente Andriy Shevchenko, che ha iniziato a richiedere alcuni giocatori, tra cui Samu Castillejo, giocatore rossonero. Il tecnico ucraino è al centro del nuovo progetto genoano, tanto da aver firmato un contratto fino al 2024. L'idea iniziale, dunque, è quella di portare avanti questo nuovo progetto per moltissimo tempo. Proprio per questo, scrive calciomercato.com, è molto probabile che le sue richieste vengano soddisfatte. Al momento, per gennaio, sono tre le richieste.

Shevchenko pensa che questa rosa possa raggiungere senza troppe difficoltà la salvezza, ma gennaio potrebbe iniziare a essere un'occasione per iniziare a gettare le basi solide di un futuro più roseo. Una richiesta per ogni reparto, tre in totale dunque. In particolare vuole un centrocampista centrale di qualità, poi un terzino che possa fare anche il centrale e un esterno d'attacco di fantasia.

Idee chiare e anche piste concrete. La prima porta a Vitaly Mykolenko, terzino sinistro classe 1999 della Dinamo Kiev, ucraino e che Shevchenko ha allenato. Occhio però all'interesse del Napoli, che lo segue. Costa circa 17 milioni, non proprio poco. Meno concorrenza invece proprio per Samu Castillejo, esterno spagnolo classe 1995 del Milan, che invece costa solo 5,5 milioni. In estate era stato vicinissimo all'addio, per poi restare, ma essendo un po' indietro nelle gerarchie. L'alternativa a lui potrebbe essere Aleksey Miranchuk, russo classe 1995 dell'Atalanta, che però costa un po' di più: circa 13,5 milioni.