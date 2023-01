Calciomercato Milan – La Sampdoria torna alla carica per Adli e Lazetic

Il Milan non ha iniziato al meglio il 2023: tolta la vittoria contro la Salernitana, i rossoneri non hanno più vinto e sembrano aver perso fiducia dopo la rimonta subita dalla Roma. Dal calciomercato invernale non dovrebbe arrivare molto, ma ci potrebbero essere delle partenze, come quelle di Adli e Lazetic. I due non hanno avuto molto spazio da Stefano Pioli e potrebbero andare a giocare minuti importanti fuori dal Milan.