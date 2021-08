Calciomercato Milan – Samp e Spezia su Pobega: resta o va via?

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Tommaso Pobega ha tante richieste in Serie A. Resterà o no alla corte di Stefano Pioli?

Tommaso Pobega povrebbe restare al Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Lo ha riferito 'Tuttosport' oggi in edicola. Un po' perché, essendo cresciuto nel vivaio rossonero, è utile per la compilazione delle liste UEFA per la prossima Champions League. Ma anche e soprattutto perché, in queste amichevoli precampionato e nel ritiro di Milanello, si sta mettendo in mostra e si sta impegnando molto sul piano tattico, per 'studiare' nel centrocampo a due.